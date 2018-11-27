Экономика

13:33 27.11.2018

Госгеонедр в начале декабря выставит на "ProZorro.Продажи" первые спецразрешения на недропользование

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Госгеонедр в начале декабря выставит на "ProZorro.Продажи" первые спецразрешения на недропользование

Государственная служба геологии и недр подписала с ГП "Прозорро. Продажи" договор по реализации экспериментального проекта по продаже через электронные аукционы специальных разрешений на недропользование, в соответствии с которым первые лоты будут выставлены в начале декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящее время Госгеонедр готовят аукционную документацию для десяти лотов, которые будут выставлены на первые электронные торги. Это станет возможным при запуске онлайн-платформы на базе ProZorro 4 декабря 2018", – отмечено в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подписанный договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период реализации экспериментального проекта до 1 декабря 2019 года. В случае продления проекта период реализации договора может быть также продлен.

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Как сообщалось, Госгеонедр определила в пределах девяти областей перечень из 30 участков, спецразрешения на пользование которыми будут подлежать продаже через электронные аукционы. Соответствующие документы по этим участкам направлены для согласования в облсоветы.

С 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации экспериментального проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с этим порядком продажа спецразрешений осуществляется исключительно через электронные торги.

Экспериментальный проект, целью которого является проверка эффективности открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами, продлится до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедр должна предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.

Теги: #госгеонедр #prozorro
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