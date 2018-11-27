Экономика

13:23 27.11.2018

Нефть сохраняет стабильность

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Нефть сохраняет стабильность

Нефтяной рынок сохраняет слабые и разнонаправленные изменения. Трейдеры ждут саммита G20 в Буэнос-Айресе на этой неделе и заседания ОПЕК в Вене на следующей.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 кв повысилась на $0,02 (0,03%) - до $60,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,1 (0,19%), до $51,53 за баррель.

"Сейчас рынок сконцентрировал внимание на слабости спроса, сланцевом буме и работающих на полную нефтяных кранах стран-экспортеров", - заявил руководитель департамента макроэкономики и сырьевых исследований Julius Baer Норберт Рюкер.

Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - на полях саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

По оценкам Goldman Sachs, саммит G20 потенциально будет поворотным моментом на нефтяном рынке. Аналитики Citigroup Inc. утверждают, что в интересах России и Саудовской Аравии будет заморозить рост нефтедобычи или сократить ее.

Эквадор готов поддержать сокращение добычи ОПЕК на декабрьском заседании, заявил министр энергетики страны Карлос Перес.

Кроме того, по оценкам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США, которые росли предыдущие девять недель, могли снизиться на прошлой неделе. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозируют сокращение запасов на 1 млн баррелей.

Теги: #brent #нефть
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