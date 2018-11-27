Рынки акций Азии завершили торги во вторник без единой динамики

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник с разнонаправленными изменениями, в ряде стран наблюдался подъем вслед за Уолл-стрит на позитивных оценках оборота ритейлеров в "черную пятницу" и "киберпонедельник".

В Гонконге и Шанхае индикаторы снизились после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года.

Встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе является одним из наиболее ожидаемых событий недели. Однако участники рынка все меньше рассчитывают, что два лидера смогут проложить путь к существенному потеплению отношений.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - 0,1%, Shanghai Composite почти не изменился. Вместе с тем Shenzhen Composite вышел в плюс вслед за акциями телекоммуникационных и высокотехнологичных компаний, прибавив 0,4%.

Японский Nikkei 225 поднялся во вторник на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%.

Индийский Sensex повысился на 0,5%, наибольший вклад в его рост внесли Infosys и Reliance Industries.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подорожали на торгах в Сиднее на 1,5%, однако остальные компании отрасли преимущественно продемонстрировали снижение, в том числе Rio Tinto - на 0,7%.

После того, как нефть в понедельник резко подорожала в Лондоне и Нью-Йорке, восстанавливаясь с минимума более чем за год, японская нефтегазовая корпорация Inpex прибавила 2,2%, австралийская Santos - 2%.

Курсы акций японских экспортеров, включая производителей автомобилей и электроники, активно выросли во вторник, несмотря на небольшое укрепление иены: Toyota прибавила 1,8%, Honda - 1,5%, Panasonic - 2,7%.