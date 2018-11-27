"Евробляхеры" разблокировали движение через ПП "Ягодин"

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией (т.н. "евробляхеры") во вторник прекратили блокировать движение автотранспорта в районе автомобильного пункта пропуска через государственную границу Украины "Ягодин" (Волынская обл.), сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в области.

"Водители транспортных средств на еврономерах больше не ограничивают движение на международном пункте пропуска "Устилуг". Транспортные средства начали пересекать границу еще с ночи. Движение автотранспорта на пункте пропуска "Ягодин" возобновили сегодня утром", - говорится в обнародованном во вторник на сайте ГУ Нацполиции Украины в Волынской области сообщении.