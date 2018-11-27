Экономика

12:03 27.11.2018

Рынки акций Европы растут на новостях из Италии

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Рынки акций Европы растут на новостях из Италии

Фондовые индексы Западной Европы сдержанно растут в ходе торгов во вторник на сообщениях в СМИ о том, что правительство Италии может пойти на уступки Евросоюзу и согласовать снижение бюджетного ориентира на следующий год с 2,4% до 2,2% и даже 2% ВВП.

Вместе с тем подъем сдерживают риски дальнейшего обострения торговой напряженности: президент США Дональда Трампа заявил о готовности ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров, если встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 не принесет результатов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 МСК повысился на 0,1%, до 358,65 пункта.

В лидерах роста - генерирующие и телекоммуникационные компании, тогда как наиболее заметное снижение наблюдается для сырьевых концернов.

Британский FTSE 100 прибавил менее 0,1%, участники рынка опасаются, что соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС не пройдет через парламент страны.

Французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB повысились на 0,3%, германский DAX на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,7%.

Индекс доверия потребителей к экономике Италии упал в ноябре до минимума за шесть месяцев, а индикатор доверия в перерабатывающей промышленности - до самой низкой отметки с декабря 2016 года.

Доверие потребителей во Франции в текущем месяце ухудшилось до минимума с 2015 года.

Курс акций туроператора Thomas Cook Group Plc рухнул на 22%. Компания объявила о приостановке выплаты дивидендов в связи с ухудшением оценки прибыли за минувший фингод, завершившийся 30 сентября.

Цены бумаг банков растут по всему региону, в том числе BNP Paribas, HSBC и Santander - на 0,6%, Deutsche Bank - на 1,2%, Intesa Sanpaolo - на 1,1%.

Котировки акций британской Intertek Group Plc, занимающейся оказанием услуг независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации, повысились на 1,4% после объявления об усилении органического роста выручки во II полугодии.

Теги: #италия #индексы #европа
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