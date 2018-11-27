Фаворов возглавит газовое направление в "Нафтогазе", продаст свою долю в "ЭРУ"

Совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины", будет заниматься вопросами добычи, оптовой торговли и розничных продаж газа, сообщила пресс-служба компании.

"Нафтогаз" прокладывает фарватер изменений в нашей стране. Это сложная задача, но работая в НАК можно сделать многое, чтобы изменить ситуацию в Украине к лучшему. Именно поэтому я с радостью принял предложение войти в команду "Нафтогаза", - приводятся в сообщении слова А.Фаворова.

Во избежание конфликта интересов А.Фаворов продает свою долю в компании "ЭРУ" остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению предприятием.

"Нафтогаз" должен быть не только крупнейшим налогоплательщиком в Украине, но и клиентоориентированной компанией, которая предлагает качественные продукты и услуги потребителям. Мы решили усилить свою команду специалистом, который имеет опыт успешной работы в частном бизнесе", - отметил председатель правления НАК Андрей Коболев.

Как сообщалось, А.Фаворов с сентября 2010 года по июль 2014 года занимал должность коммерческого директора "ДТЭК", с мая 2009 года по июль 2010 года работал директором по развитию бизнеса в компании ContourGlobal (Киев). До этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation. Имеет степень магистра по управлению бизнесом в Georgetown University (Вашингтон).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.