Экономика

11:33 27.11.2018

Фаворов возглавит газовое направление в "Нафтогазе", продаст свою долю в "ЭРУ"

2 мин читать

Совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины", будет заниматься вопросами добычи, оптовой торговли и розничных продаж газа, сообщила пресс-служба компании.

"Нафтогаз" прокладывает фарватер изменений в нашей стране. Это сложная задача, но работая в НАК можно сделать многое, чтобы изменить ситуацию в Украине к лучшему. Именно поэтому я с радостью принял предложение войти в команду "Нафтогаза", - приводятся в сообщении слова А.Фаворова.

Во избежание конфликта интересов А.Фаворов продает свою долю в компании "ЭРУ" остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению предприятием.

"Нафтогаз" должен быть не только крупнейшим налогоплательщиком в Украине, но и клиентоориентированной компанией, которая предлагает качественные продукты и услуги потребителям. Мы решили усилить свою команду специалистом, который имеет опыт успешной работы в частном бизнесе", - отметил председатель правления НАК Андрей Коболев.

Как сообщалось, А.Фаворов с сентября 2010 года по июль 2014 года занимал должность коммерческого директора "ДТЭК", с мая 2009 года по июль 2010 года работал директором по развитию бизнеса в компании ContourGlobal (Киев). До этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation. Имеет степень магистра по управлению бизнесом в Georgetown University (Вашингтон).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынки акций Европы растут на новостях из Италии

ВТБ оставляет за собой право обратиться в суд за взысканием с Порошенко расходов на покупку у него банка в 2006г

Эскалация конфликта в Азовском море несет наибольшие риски для экспортной логистики и рыбной отрасли

Ввод жилья в Украине за 9 мес. сократился на 15,6%

Прокуратура вызывает экс-руководителей НБУ Арбузова, Соркина и Колобова по делу БТБ

"Укроборонпром" переводит на особый режим работы свои предприятия в регионах, где вводится военное положение

"Укртранснафта" готова обеспечить бесперебойные поставки нефти в условиях военного положения

Франция и Германия работают над каналом платежей Ирану в обход санкций США

Курс гривни продолжает снижаться

Госдолг Украины в октябре снизился в долларовом выражении на 0,46%, в гривневом - на 0,93%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА