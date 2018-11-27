"Укртранснафта" готова обеспечить бесперебойные поставки нефти в условиях военного положения

АО "Укртранснафта" готова к обеспечению бесперебойной и надежной поставки нефти в условиях военного положения, сообщила пресс-служба компании.

"С целью сохранения устойчивой работы объектов нефтетранспортной системы Украины, предотвращения и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации – все объекты повышенной опасности "Укртранснафта" руководствуются планами локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуации (ПЛАС)", – отмечено в сообщении.

Также "Укртранснафта" будет руководствоваться утвержденным мобилизационным планом и планом гражданской защиты предприятия, усилит охрану объектов нефтетранспортной системы.

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"Акционерное общество "Укртранснафта" продолжает обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение нефтью нефтеперерабатывающие предприятия Украины и Европейского Союза", – заверили в компании.