Экономика

11:24 27.11.2018

"Укртранснафта" готова обеспечить бесперебойные поставки нефти в условиях военного положения

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"Укртранснафта" готова обеспечить бесперебойные поставки нефти в условиях военного положения

 АО "Укртранснафта" готова к обеспечению бесперебойной и надежной поставки нефти в условиях военного положения, сообщила пресс-служба компании.

"С целью сохранения устойчивой работы объектов нефтетранспортной системы Украины, предотвращения и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации – все объекты повышенной опасности "Укртранснафта" руководствуются планами локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуации (ПЛАС)", – отмечено в сообщении.

Также "Укртранснафта" будет руководствоваться утвержденным мобилизационным планом и планом гражданской защиты предприятия, усилит охрану объектов нефтетранспортной системы.

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"Акционерное общество "Укртранснафта" продолжает обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение нефтью нефтеперерабатывающие предприятия Украины и Европейского Союза", – заверили в компании.

Теги: #укртранснафта
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