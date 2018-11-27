Курс гривни продолжает снижаться

Котировки гривни на открытии межбанковского валютного рынка во вторник выросли до 28,07- 28,15 грн/$1 с 27,89 -27,90 грн/$1 на закрытии торгов в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Средний курс покупки доллара на "черном" рынке во вторник в Украине вырос до 28,8 грн/$1 с 28,3 грн/$1, курс продажи - до 29,35 грн/$1 с 28,5 грн/$1 днем ранее.

Банки столицы покупают доллары по курсу 27,5-28,2 грн/$1, продают - по курсу 28,5-29,5 грн/$1.