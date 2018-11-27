Госдолг Украины в октябре снизился в долларовом выражении на 0,46%, в гривневом - на 0,93%

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в октябре 2018 года сократился на 0,46%, или на $0,34 млрд - до $74,32 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов во вторник.

В национальной валюте госдолг сократился на 0,93%, или на 19,69 млрд грн – до 2,093 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,61%, или $1,99 млрд, в гривне – на 2,27%, или 48,6 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в октябре сократился на 0,88% - до 1,811 трлн грн (в долларах сократился на 0,41% - до $64,32 млрд), в том числе внешний - на 1,02%, до 1,06 трлн грн (в долларах сократился на 0,55% - до $37,65 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 1,28% - до 281,65 млрд грн (в долларах сократился на 0,81% - до $10 млрд), в том числе внешний – на 1,35%, до 269,34 млрд грн (в долларах сократился на 0,89% - до $9,56 млрд).

Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США, – 44,06%, еще 30,18% - в гривне, 16,21% - в специальных правах заимствования, 8,39% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в октябре укрепился до 28,16 грн/$1 с 28,3 грн/$1, или на 0,47%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%, в том числе прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.