Экономика

10:51 27.11.2018

Госказначейство 26 ноября перечислило 3,5 млрд грн возмещения НДС

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Госказначейство 26 ноября перечислило 3,5 млрд грн возмещения НДС

Государственная казначейская служба (ГКСУ) в понедельник, 26 ноября, перечислила 3,533 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствуют данные на сайте ведомства.

По данным ГКСУ, крупнейшее перечисление средств в счет возмещения НДС на прошлой неделе составило 1,5 млрд грн (22 ноября).

По итогам января-октября 2018 года был возмещен НДС на сумму 107,9 млрд грн, что на 11% выше прошлогоднего показателя за этот период. Октябрьское возмещение составило 10,3 млрд грн по сравнению с 12,46 млрд грн в сентябре-2018.

Теги: #ндс #госказначейство
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