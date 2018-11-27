Экономика

10:43 27.11.2018

НКРЭКУ работает в штатном режиме и в полной мере выполняет все свои функции

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НКРЭКУ работает в штатном режиме и в полной мере выполняет все свои функции

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и все ее территориальные подразделения работают в штатном режиме, сообщила глава комиссии Оксана Кривенко в ходе заседания НКРЭКУ в Киеве во вторник.

"Национальная комиссия и все территориальные подразделения регулятора в настоящее время работают в стандартном, традиционном режиме и выполняют в полной мере все функции, которые возложены на комиссию законом Украины. Все субъекты хозяйствования, регулирование деятельности которых осуществляет НКРЭКУ, также должны вести свою деятельность предоставляя свои услуги всем потребителям Украины", – сказала она.

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Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября после нападения днем ранее российских военных на украинские корабли в Керченском проливе утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток.

Теги: #кривенко #нкрэку
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