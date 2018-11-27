Экономика

10:01 27.11.2018

Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений

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Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений

Указы президента Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" в настоящее время не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории страны, подчеркивает Министерство экономического развития и торговли.

"Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме", – говорится в заявлении ведомства во вторник.

Согласно ему, Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.

Теги: #военное_положение #ограничения #минэкономразвития
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