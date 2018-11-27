Иена дорожает на заявлениях Трампа о пошлинах

Японская иена в ходе азиатских торгов во вторник слабо укрепляется по отношению почти ко всем основным валютам из-за сигналов президента США Дональда Трампа сохранить курс на повышение импортных пошлин на китайские товары, пишет агентство Bloomberg.

Евро к 8:29 кв поднялся до $1,1340 с $1,1328 по итогам предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте опустился на 0,1% - до 113,48 иены. Стоимость единой европейской валюты в паре с иеной стабильна - 128,67 иены.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,1%.

Д.Трамп дал понять, что все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года.

Тема торговых разногласий между США и Китаем станет одной из важных в ходе встречи глав двух государств на полях G20. Американский президент на минувшей неделе не исключил, что определенные договоренности могут быть достигнуты.

Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Фунт стерлингов снижается по отношению ко всем мировым валютам, в том числе на 0,1% к доллару, 0,2% к иене и евро. Оптимизм после утверждения соглашения о выходе Великобритании из ЕС и декларации о будущих отношениях сменяется ожиданиями, что документы могут не пройти через британский парламент.