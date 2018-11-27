Нефть стабильна, Brent торгуется у отметки $60 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах во вторник стабилизировался после активного роста накануне, инвесторы ждут новых договоренностей ведущих производителей.

Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - на полях саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 кв уменьшилась на $0,14 (0,23%) - до $60,34 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $1,68 (2,8%) - до $60,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,26 (0,50%), до $51,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене самыми быстрыми темпами с начала октября - на $1,21 (2,4%) - до $51,63 за баррель.

Ранее нефть подешевела седьмую неделю подряд, до минимума более чем за год.

Fitch Solutions, подразделение международного рейтингового агентства, ухудшило прогноз цены Brent на 2019 год во второй раз с начала ноября - с $81 до $75 за баррель.