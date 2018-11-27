Экономика

09:54 27.11.2018

United Technologies решила разделить бизнес на три независимые компании

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Промышленный конгломерат United Technologies Corp. объявил, что, следуя призывам инвесторов, намерен разделиться на три независимые компании.

United Technologies намерена, в частности, выделить в отдельные компании производителя лифтов Otis, подразделение по производству кондиционеров Carrier, а также поставщика комплектующих для аэрокосмической отрасли.

В аэрокосмический бизнес, который останется крупнейшим и сохранит за собой название United Technologies, войдут производитель авиадвигателей Pratt & Whitney, а также недавно купленный поставщик комплектующих для авиационной индустрии Rockwell Collins.

Разделение должно завершиться в 2020.

General Electric Co., другой крупнейший американский промышленный конгломерат, также переживает реорганизацию, аналогичные шаги, призванные повысить фокус на ключевых направлениях бизнеса, предпринимают и другие традиционные корпорации.

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