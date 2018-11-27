Европейские фондовые индексы выросли на новостях из Италии

Рынки акций стран Западной Европы завершили значительным ростом торги в понедельник на ожиданиях, что правительство Италии может пересмотреть ориентир дефицита бюджета на 2019 год.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос по итогам торгов на 1,23% - до 358,33 пункта.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,2%, французский CAC 40 - на 0,97%, германский DAX - на 1,45%, испанский IBEX 35 - на 1,96%, итальянский FTSE MIB - на 2,77%.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, а также министр финансов Джованни Триа встретятся в понедельник, чтобы обсудить различные бюджетные сценарии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на итальянского чиновника.

Ранее местные газеты написали, что М.Сальвини в минувшие выходные дал сигнал о возможном пересмотре целевого уровня бюджетного дефицита в условиях противостояния с Брюсселем. В частности, вице-премьер отметил, что дефицит на уровне 2,4% ВВП на 2019 год не является фиксированным показателем. "Если речь идет о бюджете, который заставит страну расти, то дефицит может составить от 2,2% до 2,6% ВВП", - сказал он.

Как сообщалось, Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП в 2019 году, посчитав, что это грозит ростом долговой нагрузки страны и нарушением правил ЕС. В прошлую среду Брюссель обвинил Италию в серьезном несоответствии бюджета правилам Евросоюза. Теперь ЕС может наказать Италию за несоблюдение нормативов штрафом в 0,2% ВВП.

Акции итальянских банков резко подорожали в понедельник. Стоимость бумаг Unione di Banche Italiane подскочила на 6,4%, Banco BPM - на 5,4%, Unicredit - на 5,5%, Intesa - на 4,5%, Mediobanca - на 4,4%.

Котировки британских HSBC и Barclays выросли соответственно на 3% и 2,5%, французских Societe Generale и BNP Paribas - на 2,2%, испанского Banco Santander - на 2,9%.

Капитализация греческого банка Eurobank Ergasias SA взлетела на 4,3%. Банк сообщил о намерении продать проблемные кредиты на сумму порядка 7 млрд евро, не дожидаясь вступления в силу государственной программы очистки банковского сектора от "плохих" долгов. Eurobank планирует объединиться с фондом недвижимости Grivalia Properties REIC, после чего проблемные кредиты будут выделены в отдельную компанию.

Статданные по экономике ФРГ, обнародованные в понедельник, указали на снижение индикатора делового доверия по итогам третьего месяца подряд.

Индекс доверия бизнесменов к экономике страны, рассчитываемый институтом IFO, опустился до 102 пунктов со 102,9 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительное снижение - до 102,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций нефтекомпаний выросли в понедельник на фоне восстановления цен на нефть после их падения по итогам прошлой недели. Бумаги BP подорожали на 2,4%, Total - на 1,5%, Royal Dutch Shell - на 2,7%.