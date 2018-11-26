Экономика

19:32 26.11.2018

НБУ на минувшей неделе приобрел $52,7 млн

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НБУ на минувшей неделе приобрел $52,7 млн

Национальный банк Украины в период с 19 по 23 ноября приобрел $52,7 млн на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее $81 млн, а двумя неделями ранее - $157,4 млн.

Как говорится в сообщении банка на его сайте, на минувшей неделе покупка была осуществлена с использованием интервенций по единому курсу, тогда как неделей ранее Нацбанк таким образом купил $61 млн, а еще $20 млн – путем выбора наилучшей цены купли-продажи (Matching).

Всего с начала года НБУ купил $2,615 млрд, а продал - $1,496 млрд.

С конца октября центробанк лишь выкупал валюту на рынке, который в целом характеризовался превышением предложения валюты над спросом на нее, однако 26 ноября после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед возможным введением в Украине военного положения ситуация изменилась, и курс гривни начал снижаться.

Теги: #нбу #нацбанк
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