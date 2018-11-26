Экономика

19:27 26.11.2018

Военное положение не повлияет на мобильность населения – аэропорт "Борисполь"

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Военное положение не повлияет на мобильность населения – аэропорт "Борисполь"

 Особый правовой режим при введении военного положения не повлияет на мобильность населения, подчеркивает международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

"По вопросу дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы страны в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены: данное решение не повлияет на мобильность населения", - говорится в сообщении аэропорта на его странице в Facebook в понедельник.

В "Борисполе" также подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток, хотя позднее глава государства решил сократить его срок до 30 дней. Соответствующее решение подлежит утверждению Верховной Радой в этот день.

По мнению экс-главы Госавиаслужбы Украины Дениса Антонюка, введение военного положения в Украине не повлияет на работу гражданской авиации, однако может ограничить туристические потоки.

Теги: #борисполь #азовское_море #военное_положение #аэропорт
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