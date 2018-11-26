Экономика

19:19 26.11.2018

Нефть активно дорожает после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $60,6 за баррель

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Нефть активно дорожает после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $60,6 за баррель

 Нефтяной рынок восстанавливается после снижения на прошлой неделе, когда котировки упали до минимума более чем за год.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:59 кв подорожали на $1,82 (3,1%) - до $60,62 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на $1,37 (2,72%) - до $51,79 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела почти на 12%, WTI - на 10,6% на данных о рекордной добыче нефти в Саудовской Аравии и после призывов президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены.

"Нефть в понедельник, скорее всего, растет в ответ на падение в пятницу, которое некоторые инвесторы могли счесть чрезмерным, - говорит аналитик сырьевого рынка в UBS Wealth Management Джованни Стауново. - Вместе с тем в фундаментальном плане ничего не изменилось по сравнению с прошлой неделей".

Рынок с нетерпением ждет заседания ОПЕК, которое состоится 6 декабря в Вене и в котором примут участие страны-партнеры картеля. Тем временем встреча министров энергетики России и Саудовской Аравии, двух крупнейших мировых нефтепроизводителей, состоится еще раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

По мнению экспертов Goldman Sachs, встреча в Буэнос-Айресе может стать поворотным моментом для нефтяного рынка, и в предстоящие месяцы цены могут подскочить примерно на 17%.

Теги: #цены #нефть
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