"Укрзализныця" считает успешным запуск поезда Киев-Рига и обсудит его продление до Таллинна

АО "Эстонская железная дорога" заинтересовано в продлении маршрута поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига до Таллинна, переговоры об этом запланированы на декабрь, сообщила "Укрзализныця" в понедельник.

"Пока поезд курсирует с рентабельностью около нуля, однако, учитывая "низкий сезон" и только начало его курсирования, можно считать запуск этого маршрута удачным", – отметили в "Укрзализныце".

По ее данным, за восемь рейсов маршрута перевезено 2,1 тыс. пассажиров, из них 1 тыс. – в/из Литвы и 0,95 тыс. — в/из Латвии.

Как сообщалось, поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига с курсированием раз в неделю стартовал 28 сентября этого года из Киева.