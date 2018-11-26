Экономика

18:43 26.11.2018

Рубль заметно дешевеет к доллару и евро в ожидании дальнейших событий относительно агрессии в Керченском проливе

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Рубль заметно дешевеет к доллару и евро в ожидании дальнейших событий относительно агрессии в Керченском проливе

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник вечером, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании развития российско-украинского конфликта в Керченском проливе.

Курс доллара США составил 67,09 руб./$1, что на 89,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,09 руб./EUR1, поднявшись на 1,02 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 95,13 копейки - до 71,13 рубля.

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Теги: #азовское_море #валюта #агрессия_рф #курсы
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