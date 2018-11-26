Рынок акций РФ упал во главе со Сбербанком на опасениях западных санкций после инцидента в районе Керченского пролива

Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за усиления политической напряженности между Россией и Украиной после событий в Керченском проливе, которые вызвали опасения введения Западом новых антироссийских санкций; индекс РТС упал к уровню середины сентября, а индекс МосБиржи удержался выше 2300 пунктов за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2308,5 пункта (-1,5%, минимум сессии - 2284,52 пункта), индекс РТС - 1084,17 пункта (-2,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар подскочил до 67,08 рубля (+0,89 рубля).

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