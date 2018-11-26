Экономика

18:42 26.11.2018

Рынок акций РФ упал во главе со Сбербанком на опасениях западных санкций после инцидента в районе Керченского пролива

1 мин читать
Рынок акций РФ упал во главе со Сбербанком на опасениях западных санкций после инцидента в районе Керченского пролива

Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за усиления политической напряженности между Россией и Украиной после событий в Керченском проливе, которые вызвали опасения введения Западом новых антироссийских санкций; индекс РТС упал к уровню середины сентября, а индекс МосБиржи удержался выше 2300 пунктов за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2308,5 пункта (-1,5%, минимум сессии - 2284,52 пункта), индекс РТС - 1084,17 пункта (-2,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар подскочил до 67,08 рубля (+0,89 рубля).

Полный текст доступен по подписке

Теги: #рф #фондовый_рынок #азовское_море
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Военное положение не повлияет на мобильность населения – аэропорт "Борисполь"

Рубль заметно дешевеет к доллару и евро в ожидании дальнейших событий относительно агрессии в Керченском проливе

Ощадбанк выиграл в международном арбитраже у РФ $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма

Украинские порты Азова работают штатно, очереди в Керченском канале ожидают 30 судов - АМПУ

Евробонды Украины резко просели в стоимости на новостях российской агрессии в Азовском море

Украинские акции в Лондоне и Варшаве дешевеют утром в понедельник

"Укрпошта" не планирует изменений в работе с клиентами после введения военного положения

Возможное решение о военном положении никак не повлияет на работу банков – глава НБУ

РФ перерахувала Україні GPB1,194 млн у рахунок повернення раніше сплачених судових витрат

Вскрытая схема поставок нефти с участием Сирии, РФ и Ирана позволила поставлять миллионы баррелей нефти - Минфин США

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ на минувшей неделе приобрел $52,7 млн

Нефть активно дорожает после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $60,6 за баррель

Израиль, Кипр, Греция и Италия намерены построить газопровод к 2025г

General Motors сократит 15% сотрудников в Северной Америке, может закрыть пять заводов

"Укрзализныця" считает успешным запуск поезда Киев-Рига и обсудит его продление до Таллинна

Военное положение не повлияет на мобильность населения – аэропорт "Борисполь"

НКРЭКУ запретила операторам ГРС проводить доначисления населению в платежки за газ

"Укрзализныця готова переориентировать портовые грузопотоки при изменении логистики Азовского региона после введения военного положения

"Укртрансгаз" заявил о готовности к введению военного положения

"Укртрансгаз" заявил о готовности к введению военного положения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА