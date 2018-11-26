Экономика

18:26 26.11.2018

"Укрзализныця готова переориентировать портовые грузопотоки при изменении логистики Азовского региона после введения военного положения

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"Укрзализныця готова переориентировать портовые грузопотоки при изменении логистики Азовского региона после введения военного положения

 "Укрзализныця" готова переориентировать портовые грузопотоки из портов Азова при изменении логистики региона после введения военного положения.

"Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности, в Азовском регионе, "Укрзализныця" готова к переориентации грузов на другие порты", - написал на своей странице в "Фейсбук" и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он заявил, что "Укрзализныця" готова к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения и руководствуется в своих действиях Конституцией и законами Украины, решениями Верховной Рады, актами президента, Кабинета министров, приказами центральных органов исполнительной власти и уставом общества.

"В случае принятия соответствующих решений высшими государственными органами в кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры для перевода железнодорожного транспорта с мирного на военное положение", - заявил Е.Кравцов.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.

Позже П.Порошенко предложил ввести военное положение в Украине сроком на 30 дней вместо рекомендованных СНБО 60 дней, чтобы оно не накладывалось на начало президентской избирательной кампании.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения.

Теги: #кравцов #укрзализныця #военное_положение
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