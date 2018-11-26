Введение военного положения "заморозит" туристические потоки в южном регионе Украины – эксперт

Введение военного положения в Украине негативно отразится на туристической индустрии южного региона, большинство бронирований гостиниц бизнес-путешественниками и индивидуальными туристами будут отменены, считает генеральный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

"Круглогодичные курорты, такие как Одесса, с высокой вероятностью получат отказы от своих бронирований большей части гостей на несколько месяцев… Традиционно, перед президентскими выборами бизнес-активность падает. Но военное положение в туристическом векторе "заморозит" не только бизнес-путешественников, которые составляют 20-30% трафика в Одессу в холодный сезон, но и индивидуальных туристов: внутренних и иностранных", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" А.Лупашко.

По его прогнозам, внутренний турист также, скорее всего, откажется от путешествий и отдыха на юге страны в 2019 году.

"Регион Азовского моря (а это такие курорты, как Бердянск, Кирилловка, Приморск, Арабатская стрелка, Геническ и др.) будет вычеркнут с туристической карты Украины. Как минимум, на 2019 год. Похожая ситуация, как все мы помним, была в 2014 году", - отметил А.Лупашко.

Он добавил, что после трех лет стагнации Одесский аэропорт начал активно принимать рейсы из Израиля, Турции, Польши и других стран.

"Крайне высока вероятность того, что военное положение остановит авиасообщение с этим странами, а их правительства предостерегут своих граждан от посещения Украины", - отметил эксперт.

Он напомнил, что в Украину в 2018 году начали активно возвращаться иностранные гости, при этом на реабилитацию репутации мирной туристической страны могут вследствие введения военного положения потребоваться годы.

Ribas Hotels Group по состоянию на август-2018 управляет 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (пляжные и горнолыжные гостиницы, хостелы и санатории), два из которых являются собственными. Портфель компании включает бизнес-гостиницу Wall Street Hotel, городскую гостиницу Bortoli, апарт-гостиницу Ribas (все – Одесса), гостиницу Seazone (Каролино-Бугаз), парк-гостиницу "Кипарис" (Коблево), гостиничный комплекс "Ричард" (Грибовка), сеть молодежных хостелов Friday и др.

Ribas Hotels Group предоставляет услуги комплексного управления, эксклюзивного бронирования, франчайзинга, проектирования.