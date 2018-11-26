Компания по лизингу вертолетов, поддерживаемая Деллом и Соросом, начала процесс банкротства

Компания Waypoint Leasing Holdings, предоставляющая услуги по лизингу вертолетов для доставки персонала и различных товаров на офшорные буровые платформы, инициировала процесс банкротства, сообщает Dow Jones.

Заявка на банкротство была подана в суд в США, хотя компания зарегистрирована в Ирландии. Ее инвесторами являются Майкл Делл, основатель Dell Inc., и Джордж Сорос. Стоимость ее активов оценивается в $1 млрд, а задолженность - в $10 млрд. Фирма владеет более 160 вертолетов.

По американскому законодательству, после подачи заявки на банкротство фирма продолжит функционировать, а ее имущество будет выставлено на продажу в рамках аукциона.

Waypoint сумела пережить обвал цен на нефть, начавшийся в 2014 году, однако в 2016 году один из крупнейших клиентов компании, CHC Group, объявил о банкротстве. Waypoint уже завершила одну процедуру банкротства в 2017 году, перейдя в собственность кредиторов.