Экономика

14:27 26.11.2018

Компания по лизингу вертолетов, поддерживаемая Деллом и Соросом, начала процесс банкротства

1 мин читать

 Компания Waypoint Leasing Holdings, предоставляющая услуги по лизингу вертолетов для доставки персонала и различных товаров на офшорные буровые платформы, инициировала процесс банкротства, сообщает Dow Jones.

Заявка на банкротство была подана в суд в США, хотя компания зарегистрирована в Ирландии. Ее инвесторами являются Майкл Делл, основатель Dell Inc., и Джордж Сорос. Стоимость ее активов оценивается в $1 млрд, а задолженность - в $10 млрд. Фирма владеет более 160 вертолетов.

По американскому законодательству, после подачи заявки на банкротство фирма продолжит функционировать, а ее имущество будет выставлено на продажу в рамках аукциона.

Waypoint сумела пережить обвал цен на нефть, начавшийся в 2014 году, однако в 2016 году один из крупнейших клиентов компании, CHC Group, объявил о банкротстве. Waypoint уже завершила одну процедуру банкротства в 2017 году, перейдя в собственность кредиторов.

Теги: #делл #сорос #банкротство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко обещает в течение двух недель подписать Кодекс о процедурах банкротства

Предусмотренные кодексом о банкротстве электронные процедуры могут вызвать скепсис – юрист

Во исполнение принятого Кодекса о банкротстве необходимо разработать около 30 нормативных актов – юрист

Кодекс по процедурам банкротства позволит заемщикам валютной ипотеки-владельцам единственного жилья получить льготные условия погашения кредитов - НБУ

Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства

Хозсуд Киева возбудил дело о банкротстве "АвтоКрАЗа" по иску Ощадбанка, должник подаст апелляцию

ФГВФЛ намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра"

Продюсерская компания Вайнштейнов объявила о банкротстве

Оружейная компания Remington объявила о банкротстве

ФГВФЛ оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка более чем в 24,5 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В случае введения военного положения все соцвыплаты и зарплаты будут происходить вовремя и в полном объеме – Розенко

Украинские порты Азова работают штатно, очереди в Керченском канале ожидают 30 судов - АМПУ

Введение военного положения позволит армии получить приоритет в ж/д перевозках - эксперт

ГФС задержала выплату почти 3 млрд грн возврата НДС крупным экспортерам зерна за октябрь – президент УЗА

Евробонды Украины резко просели в стоимости на новостях российской агрессии в Азовском море

НБУ попросил банки наполнить банкоматы наличными - источник

В Украине заблокировано 90% инновационных средств защиты растений – Bayer

НКРЭКУ планирует повысить тариф на тепло для населения на 15,9-19,8% в 6-ти ТКЭ

Введение военного положения не окажет значительного влияния на туризм – эксперт

НБУ обсуждает с топ-менеджерами банков работу системы в случае введения военного положения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА