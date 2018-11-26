Экономика

14:16 26.11.2018

Украинские порты Азова работают штатно, очереди в Керченском канале ожидают 30 судов - АМПУ

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Украинские порты Азова работают штатно, очереди в Керченском канале ожидают 30 судов - АМПУ

 Украинские порты на Азовском море работают в штатном режиме, сообщил глава отдела внешних коммуникаций Администрации морских портов Украины (АМПУ) Максим Стрелецкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Своей очереди на проход (через Керчь-Еникальский канал) ожидают 30 судов, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск (16 из портов и 14 в порты)", - отметил он, подчеркнув, что загрузка/выгрузка судов, прошедших канал, продолжается.

М.Стрелецкий также сообщил, что, согласно ожиданиям АМПУ, азовские морпорты примут и обработают около 80 судов до конца года.

"АМПУ приняты меры по усилению взаимодействия с правоохранительными органами, СБУ, таможенной и пограничной службой для обеспечения охраны морских портов", - добавил он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Соответствующее решение подлежит рассмотрению Верховной Радой в этот день.

Ранее ГУП "Крымские морские порты" заявили об отмене ограничения на проход гражданских судов через Керчь-Еникальский канал, действовавшего с полудня 25 ноября по 3:30 утра 26 ноября.

Теги: #ампу #азовское_море #порты
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