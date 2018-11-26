Введение военного положения позволит армии получить приоритет в ж/д перевозках - эксперт

Армия может получить приоритет в железнодорожных перевозках в случае введения в Украине военного положения, заявил в соцсетях советник министра обороны Юрий Бирюков.

"Маленький пример - армия сможет рассчитывать на приоритет в ж/д перевозках. Потому что сейчас по несколько суток ждем", - написал он на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что особый приоритет для армейских перевозок по железной дороге давно необходим украинским военным.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.