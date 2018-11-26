Евробонды Украины резко просели в стоимости на новостях российской агрессии в Азовском море

Котировки еврооблигаций Украины в понедельник утром резко снижаются в стоимости на новостях о нападении российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и возможном введении в стране военного положения.

По данным системы Bloomberg, в отрицательной динамике лидируют евробонды Украина-32 – стоимость ценных бумаг к 10:35 кв просела на 1,295 процентных пункта (п.п.) – до 80,043% номинала, Украина-24 – на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п.п., до 88,427% номинала. Доходность еврооблигаций соответственно выросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.

Вместе с тем отрицательная динамика наблюдалась вдоль всей суверенной кривой.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестгруппы Dragon Capital Сергей Фурса, несмотря на резкую отрицательную динамику ценных бумаг, на рынке отсутствуют панические настроения.

"Мы видим давление на цены, но инвесторы, скорее, склонны продавать украинский долг на фоне общего негативного новостного фона из Украины", - сказал он.

Схожих оценок придерживается и старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Выход негативных новостей вызвал активные продажи украинских еврооблигаций, так как инвесторы решили избавиться от них сейчас и не беспокоиться о том, что будет происходить потом. Постепенно цена евробондов стабилизируется, но в ближайшее время будет оставаться достаточно низкой", - сказал эксперт.