Экономика

13:44 26.11.2018

НБУ попросил банки наполнить банкоматы наличными - источник

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НБУ попросил банки наполнить банкоматы наличными - источник

 Национальный банк Украины (НБУ) попросил банки наполнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные в связи ожидаемым введением военного положения.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил один из участников внеочередной встречи в НБУ правления центробанка с руководителями крупнейших 40 банков страны.

"НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием", - сказал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.

Соответствующее решение подлежит рассмотрению Верховной Радой в этот день.

НБУ заявил, что не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

Теги: #нацбанк #банкоматы #военное_положение
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