НКРЭКУ планирует повысить тариф на тепло для населения на 15,9-19,8% в 6-ти ТКЭ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии (ТКЭ) на 15,9% – 19,8% в соответствии с новой ценой на газ, повышенной правительством с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно повестке дня заседания комиссии на 27 ноября, новые тарифы с ростом одноставочного тарифа на тепло в рамках указанного выше диапазона намечено утвердить для КП "Винницагортеплоэнерго", КП "Гортепловодоэнерго" города Камянец-Подольский, ООО "Ривнетеплоэнерго", ГКП "Хмельницктеплокоммунэнерго", КПТС "Черкассытеплокоммунэнерго" и ЧАО "Черкасское химволокно".

В то же время тариф на теплоэнергию, производимую данными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9% – 17,7%, других категорий - на 11,5-17,5% (кроме "Черкасского химволокна", где намечен их рост на 6,3-6,4%).

Тариф для потребностей религиозных организаций, согласно проекту постановления НКРЭКУ, значительно вырастет – от 63,5% до 91,6%.

Помимо того комиссия на заседании 23 ноября одобрила и постановила опубликовать для общественного обсуждения проекты относительно установления новых тарифов еще для 20 производителей тепловой энергии, тарифообразование которых остается в е полномочиях.

Как сообщалось, менеджмент МВФ и Украина в октябре достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA) на $3,9 мрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Правительство в рамках договоренностей с Фондом 19 октября приняло решение повысить в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения и теплокоммунэнерго на 23,5%.

В тоже время условием вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ является пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ с официальной публикацией этих решений в "Урядовом курьере".