Экономика

12:54 26.11.2018

Введение военного положения не окажет значительного влияния на туризм – эксперт

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 Ведение военного положения (ВП) не окажет значительного влияния на въездной туризм в Украине, считает советник министра экономического развития и торговли, президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

"Военно-политические информационные поводы, конечно, положительно сказываться не могут. Однако в новогодний период или высокий летний сезон это не имеет такого значения. В зимний период у нас в основном туристическими локациями являются дестинации Западной Украины – Буковель, Закарпатье, Львовская и Ивано-Франковская области, там этого военного накала нет", – прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина" возможное влияние ВП.

И.Липтуга также отметил, что действующий конфликт на Востоке страны уже повлиял на туристическую репутацию Украины.

"Любое военное положение, террористические акты, катаклизмы любого рода или негативные новости естественно влекут за собой напряжение в информационном поле и боязнь туристов как-то связывать свое путешествие с визитами в такие точки. В последние годы в стране постоянно происходит военный конфликт на восточных территориях, поэтому в ряде стран в любом случае есть ограничения и рекомендации по поводу осторожности при выборе Украины как туристического направления. В информационном плане это существенно влияет на репутацию страны как безопасной для путешествий. В реальности есть примеры таких стран как Израиль, в которых война происходит перманентно и, тем не менее, туризм развивается достаточно высокими темпами", – добавил эксперт

Теги: #туризм #военное_положение
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