Экономика

12:46 26.11.2018

НБУ обсуждает с топ-менеджерами банков работу системы в случае введения военного положения

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НБУ обсуждает с топ-менеджерами банков работу системы в случае введения военного положения

Правление Национального банка Украины (НБУ) во главе с председателем Яковом Смолием проводит внеочередную встречу с руководителями крупнейших 40 банков страны, сообщается на веб-сайте центробанка.

"Встреча посвящена, в частности, подготовке банковского сектора к работе в условиях военного положения в случае его возможного введения", - указанно в сообщении.

Нацбанк напоминает, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Соответствующее решение подлежит рассмотрению Верховной Радой в этот день

Вместе с тем, НБУ не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения.

"Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным уровнем для надлежащего и бесперебойного функционирования системы", - цитируется в сообщении Я.Смолий.

Следовательно, Национальный банк не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

"При необходимости банки могут пользоваться, как и ранее, стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности. Также мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких скачков курса под давлением психологических факторов. НБУ имеет для этого достаточно ресурсов и инструментов", - сказал Я.Смолий.

Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей.

Правление Нацбанка призвало участников рынка приложить максимум усилий для обеспечения работы банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.

Теги: #нацбанк #банки #воєнний_стан
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