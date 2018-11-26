Экономика

12:03 26.11.2018

Украина уже три года не импортирует газ из РФ

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Украина уже три года не импортирует газ из РФ

 НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ) уже три года - с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Как сообщалось, причиной отказа Украины от покупки газа на своей восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене. В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между Нафтогазом и Газпромом. По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны Газпрома также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #импорт
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