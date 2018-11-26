Экономика

10:29 26.11.2018

Хмельницкая АЭС отключила первый блок на плановый ремонт

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Хмельницкая АЭС отключила первый блок на плановый ремонт

Хмельницкая АЭС 25 ноября в 04:00 отключила первый блок от энергосистемы страны на плановый ремонт, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на утро понедельника, в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №3 Запорожской АЭС – 54 сутки среднего планового ремонта (до 25 января), на блоке №6 Запорожской АЭС – 16 сутки среднего планового ремонта (до 19 января).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Как сообщалось, в ноябре работа энергоблока №1 Хмельницкой АЭС будет остановлена на планово-предупредительный ремонт продолжительностью 257 суток, за это время будут выполнены все необходимые мероприятия для получения лицензии на продление срока его эксплуатации. Хмельницкий энергоблок №1 станет десятым блоком украинских АЭС, на которых выполняются ремонтные работы для продления эксплуатации.

По данным пресс-центра станции, в ходе ППР запланировано осуществить капитальный ремонт генератора, средний ремонт реактора и парогенератора, полную выгрузку активной зоны, ремонт всех трех каналов систем безопасности. Также запланировано выполнить работы по продлению срока эксплуатации корпуса реактора, транспортно-технологического оборудования, реализации мероприятий по повышению квалификации оборудования и сейсмостойкости трубопроводов.

Особое внимание будет уделено выполнению мероприятий Комплексной программы повышения безопасности (КсПБ) энергоблоков по модернизации, реконструкции и замене выработавшего проектный ресурс оборудования на современное, отвечающее всем требованиям безопасной эксплуатации атомного энергоблока.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #хмельницкая_аэс #ремонт
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