Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 кв подорожал на $1,38 (2,35%) - до $60,18 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на $0,81 (1,61%) - до $51,23 за баррель.

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, макроэкономические условия сейчас способны поддержать нефтяные цены на уровне чуть ниже $80 за баррель, если пройдет паника на рынке. Во втором полугодии 2019 года и в 2020 году возможно дальнейшее укрепление в связи с новыми правилами IMO о содержании серы в судовом топливе.

Goldman Sachs в числе 10 основных торговых идей для сырьевых рынков в 2019 году назвал ставки на повышение цен на нефть, золото и цветные металлы.