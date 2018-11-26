Возможное решение о военном положении никак не повлияет на работу банков – глава НБУ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что возможное принятие решения о введении военного положения в связи с агрессией России в Керченском проливе никак не повлияет на работу банковской системы Украины.

"Я хотел бы сказать, что решения, которые будут приняты, никаким образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычно режиме, и решения не повлияют на работу банков", - сказал Я.Смолий на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье.