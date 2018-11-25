Экономика

18:06 25.11.2018

Порошенко: Запуск ракет-носителей Antares и Vega - это успешный пример сотрудничества Украины с американскими и европейскими компаниями

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Порошенко: Запуск ракет-носителей Antares и Vega - это успешный пример сотрудничества Украины с американскими и европейскими компаниями

Два успешных запуска ракет, в создании которых принимает участие Украина, в ноябре текущего года является успешным примером сотрудничества Украины с зарубежными компаниями космической отрасли, отмечает президент Украины Петр Порошенко.

"В ноябре состоялись сразу два успешных запуска ракет, в создании которых принимает участие Украина… Запуск двух ракет - успешный пример сотрудничества Украины с американскими и европейскими компаниями космической отрасли в сфере мирного исследования космоса", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

"Ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Также ракета-носитель Antares, созданная при участии украинских предприятий, была успешно запущена с космодрома Wallops Flight Facility NASA в штате Вирджиния. Главная конструкция первой ступени ракеты разработана нашими конструкторами и изготовлена в сотрудничестве с украинскими предприятиями", - напомнил П.Порошенко.

Теги: #сша #порошенко #ракеты #ракета_носитель #запуск
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