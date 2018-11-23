Рынки акций Европы выросли в пятницу

Европейские рынки акций преимущественно выросли в пятницу вслед за акциями фармацевтических и технологических компаний, однако обвал цен на нефть и проблемы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) сдерживали подъем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к концу сессии на 0,4% - до 353,98 пункта. Индикатор снизился вторую неделю подряд, на 1% за пять сессий.

Британский индекс FTSE 100 опустился 23 ноября на 0,1%. При этом французский CAC 40 повысился на 0,2%, германский DAX - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%.

Поддержку рынку оказывали сигналы о том, что Великобритания и Евросоюз достигли прогресса в переговорах об условиях Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне заявила, что уверена в том, что Лондон сможет 25 ноября на саммите лидеров Евросоюза согласовать условия выхода страны из ЕC (Brexit). По ее мнению, декларация, уже предварительно одобренная странами-членами, означает "более светлое будущее".

Еврокомиссия выразила уверенность, что саммит лидеров ЕС пройдет в эти выходные.

Вместе с тем фунт подешевел на 0,5% к доллару, поскольку Испания продолжает грозить блокировкой соглашения о Brexit из-за вопроса о Гибралтаре.

Цены на нефть марки Brent рухнули более чем на 6% к концу европейских торгов, за неделю падение составило около 12%. На этом фоне индекс нефтегазовых компаний в рамках Stoxx 600 упал на 2,8%.

Котировки акций нефтяных и газовых компаний резко снизились: Tullow Oil - на 6,3%, Aker BP - на 5,1%, Shell - на 3,4%, OMV - на 3,1%.

Акции европейских банков были лидерами роста в пятницу, но замедлили подъем к концу торгов. Стоимость бумаг UniCredit увеличилась на 2,1%, Societe Generale - на 0,2%, HSBC - на 0,6%.

Котировки бумаг греческих банков увеличились благодаря публикации Центробанком страны деталей плана снижения объема "плохих" долгов в банковском секторе. Так, Eurobank Ergasias прибавил 5%, Piraeus Bank - 3,3%.

Капитализация французского автопроизводителя Renault поднялась на 2,3%. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг компании на уровне "BBB", отметив, что не ожидает прямых и немедленных негативных последствий ареста CEO компании Карлоса Гона.

Курс акций датского производителя стройматериалов Rockwool рухнула на 13%, поскольку инвесторы были разочарованы прогнозом операционной прибыли.