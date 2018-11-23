Экономика

18:54 23.11.2018

Аджику включили в список памятников культурного наследия Грузии

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Аджику включили в список памятников культурного наследия Грузии

Технологии изготовления абхазской и мегрельской (грузинской) аджики присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте "Законодательного вестника Грузии".

"Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия элементу нематериального культурного наследия - "Технологии изготовления "абхазской соли - апирпил-джика" и мегрельской аджики", - говорится в распоряжении директора Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоза Антидзе.

Службе информационных систем Национального агентства поручено отобразить данные объекта в государственном реестре памятников Грузии.

Исходя из того, что перец был завезен в Грузию из Европы в XV веке, эксперты предполагают, что появление абхазской аджики связано именно с этим периодом.

Аджику использовали не только в кулинарии, но и в лечебных целях. В частности, в целях превенции заболеваний желудочно-кишечного тракта. Колхидская низина состояла из болотной территории, и была большая опасность распространения малярии, с чем местное население боролось именно с помощью использования острого перца.

Аджика - абхазская и грузинская острая приправа в виде пастообразной массы, в состав которой входят перетёртые (традиционно - на камне) красный перец, кориандр, пажитник голубой (уцхо-сунели) и другие пряные травы (свежие или сушёные), чеснок, с добавлением небольшого количества поваренной соли.

Ранее статус нематериального памятника культуры в Грузии был присвоен грузинскому застолью, многовековой традиционной технологии выдерживания вина в глиняном сосуде - квеври, культуре грузинской пшеницы, грузинскому народному медицинскому знанию и традициям его применения, а также всем трем видам грузинской письменности и грузинской борьбе.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии функционирует в стране в соответствие с конвенцией ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Присоединившееся к конвенции с 2008 года, агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры Грузии.

Теги: #грузия
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