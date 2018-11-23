Экономика

18:24 23.11.2018

Нефть Brent ниже $59 за баррель впервые за 13 месяцев

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Нефть Brent ниже $59 за баррель впервые за 13 месяцев

Падение цен на нефть усилилось к вечеру, Brent опустилась ниже $59 за баррель впервые с октября 2017 года.

Нефтяной рынок завершает в минусе уже седьмую неделю подряд. Последний раз столь длительное падение наблюдалось в 2015 году.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 кв 23 ноября подешевел на $3,87 (6,18%), до $58,73 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе в системе Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустился на $3,59 (6,57%) - до $51,04 за баррель.

С начала недели стоимость Brent обвалилась на 12%, WTI - на 9,6%.

Пессимизм нефтетрейдеров достиг такого размаха, которого не было даже во время обвала нефтяного рынка в 2014 году, пишет агентство Bloomberg.

Превышение опционов на продажу над опционами на покупку в течение следующих 12 месяцев достигло максимума за всю историю наблюдений, которые агентство ведет с 2013 года.

Основные факторы, влияющие на нефтяной рынок, не изменились: рост спроса замедляется, а производство, как ожидается, продолжит увеличиваться.

Однако комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха напугали и без того встревоженных инвесторов. В четверг он заявил, что в ноябре Саудовская Аравия производит более 10,7 млн баррелей нефти в сутки, что означает новый рекорд добычи.

На слова же о том, что экспорт Саудовской Аравии в декабре и январе, вероятно, будет уменьшаться, участники рынка внимания не обратили.

Пробой важного уровня поддержки для Brent ускорил закрытие "длинных" позиций инвестбанками и хедж-фондами.

Теги: #brent
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