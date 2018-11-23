НКРЭКУ с января-2019 хочет увеличить тариф "Энергоатома" на 0,8%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 января 2019 года хочет увеличить тариф на отпуск электроэнергии АЭС госпредприятия НАЭК "Энергоатом" на 0,8% – с действующего 55,76 коп./кВт-ч (54,50 коп./кВт-ч - средний по 2018-му, тогда рост – на 3,1%) до 56,19 коп./кВт-ч (без НДС).

Отпуск электроэнергии АЭС в 2019 году прогнозируется на уровне 77,83 млрд грн, что на 1,1% меньше ожидаемого в 2018-м.

Инвестпрограмму НАЭК на 2019 год комиссия предлагает утвердить в размере 15 млрд 432,059 млн грн (без НДС).

Одобренный комиссией проект постановления о пересмотре тарифов будет вынесен на общественное обсуждение, после – на окончательное утверждение НКРЭКУ.

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"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.