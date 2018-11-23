Экономика

18:04 23.11.2018

Товарооборот между Украиной и Словакией в I пол.-2018 увеличился на 36%

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Товарооборот между Украиной и Словакией в I пол.-2018 увеличился на 36%

Украина и Словакия за первое полугодие 2018 года увеличили товарооборот на 36%, сообщил президент Петр Порошенко.

"Рост товарооборота между нашими странами составил 36% в первом полугодии", - сказал он0журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской.

По словам главы государства, это еще одно доказательство эффективности функционирования Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также результат действия зоны свободной торговли "в условиях, когда Россия, используя механизм эмбарго как элемент гибридной войны, закрыла свои рынки".

П.Порошенко подчеркнул, что ЕС является надежным рынком для украинских производителей.

Теги: #словакия #порошенко #товарооборот
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