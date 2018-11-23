Товарооборот между Украиной и Словакией в I пол.-2018 увеличился на 36%

Украина и Словакия за первое полугодие 2018 года увеличили товарооборот на 36%, сообщил президент Петр Порошенко.

"Рост товарооборота между нашими странами составил 36% в первом полугодии", - сказал он0журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской.

По словам главы государства, это еще одно доказательство эффективности функционирования Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также результат действия зоны свободной торговли "в условиях, когда Россия, используя механизм эмбарго как элемент гибридной войны, закрыла свои рынки".

П.Порошенко подчеркнул, что ЕС является надежным рынком для украинских производителей.