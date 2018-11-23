Кабмин урегулировал вопрос вывоза из Украины опасных отходов с целью их утилизации

Кабинет министров Украины открыл путь экологически безопасной утилизации опасных отходов в странах ЕС.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 21 ноября.

Данное решение принято с целью урегулирования национального законодательства к требованиям Базельской конвенции о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов. В частности, Кабмин дополнил положение о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов новыми абзацами, которые разграничат использования терминов "удаление" и "утилизация".

В Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) указали, что этого решения агрохимический бизнес ждал несколько лет.

"До 2013 года механизм Базельской конвенции в Украине частично работал и бизнес мог вывозить непригодные отходы за границу для утилизации. Однако он был приостановлен. Возникла ситуация, когда у нас вообще отсутствуют предприятия, которые могли бы осуществлять безопасную утилизацию этой категории отходов. И их накапливали, а то и хуже – бездумно захоранивали. Очевидно, это ухудшало состояние окружающей среды. К тому же, подобная утилизация - очень сложная и инвестиционно затратная технология. Соответствующие печки для переработки стоят десятки миллионов гривень", - цитируется в сообщении координатор агрохимического комитета ЕБА Виктор Погорелый.

По его словам, в Украине еще со времен бывшего СССР накопилось более 8,5 тыс. тонн непригодных для использования и запрещенных к применению пестицидов. "Даже в странах ЕС существует лишь несколько заводов, которые могут утилизировать такой вид опасных отходов. Поэтому фактически единственно возможным выходом из ситуации является использование механизма Базельской конвенции о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их утилизации", - указал В.Погорелый.

Эксперт отметил, что согласно конвенции, в случае отсутствия или недостаточности мощностей внутри страны, соответствующие правительственные учреждения (в данном случае - Минприроды) могут давать согласие на трансграничную перевозку непригодных пестицидов для их надлежащей утилизации в страну, которая имеет соответствующие технологии.

"Международное бизнес-сообщество в области средств защиты растений приветствует принятие необходимых изменений в законодательство, которые открывают возможности для экологически безопасной утилизации непригодных пестицидов. Надеемся на скорейшую выдачу согласия на трансграничную перевозку непригодных пестицидов", - сообщили в ЕБА.