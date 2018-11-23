Словакия всегда подчеркивает, что "Северный поток - 2" является политическим проектом

Для Словакии проект строительства газопровода "Северный поток - 2" является не экономическим, а политическим проектом, заявляет президент страны Андрей Киска.

"Что касается "Северного потока", Словакия всегда подчеркивает, что "Nord Stream - 2" – это не экономический, а политический проект, а это чрезвычайно важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это только бизнес-проект. Нет, ни в коем случае – это лишь политический проект", - сказал А.Киска журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

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