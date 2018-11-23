Экономика

17:10 23.11.2018

Коррупция, деятельность правоохранителей и судебной системы остаются основным фактором риска финсектора

2 мин читать
Коррупция, деятельность правоохранителей и судебной системы остаются основным фактором риска финсектора

Коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы остаются основным фактором риска для финансового сектора, свидетельствуют результаты опроса "О системных рисках финансового сектора", проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в ноябре 2018 года.

Согласно документу, другими факторами риска являются состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями, политическая и социальная ситуация в стране, состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, а также мошенничество и кибернетические угрозы.

Большинство участников рынка считает текущее состояние финансовой системы в целом удовлетворительным, и не ожидает его изменения в ближайшие полгода, хотя предыдущий опрос (в мае 2018 года) зафиксировал более оптимистичные настроения.

Более двух третей опрошенных оценивают общий уровень риска в финансовом секторе как средний, еще четверть считает, что он выше среднего. В то же время оценки устойчивости финансового сектора к негативным шокам значительно улучшилась: 69% опрошенных назвали ее средней (52% в мае), а 12% оценили уровень устойчивости как высокий (0% в мае).

По мнению респондентов, наибольший рост рисков, по сравнению с предыдущим опросом, произошел в сфере доступа к фондированию (с 23% в мае до 54% в ноябре) и конкуренции на рынке финансовых услуг (с 13% до 38%). Наиболее существенно снизился риск банкротства или существенных финансовых трудностей финансовых учреждений (с 26% до 15%), а также угрозы изменения стоимости активов и ухудшения качества залогов (с 43 до 31%).

НБУ уточняет, что опрос проводился с 5 по 15 ноября 2018 года. В нем приняли руководители 19 банков, четырех страховых и трех инвестиционных компаний. В выборку не попали подсанкционные финансовые учреждения. 

Обзор показывает, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие шесть месяцев и ожидания на следующие шесть месяцев.

Следующий опрос "О системных рисках финансового сектора" будет обнародован в мае 2019 года.

Теги: #нбу #коррупция #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд снял арест с акций и имущества украинской "дочки" Сбербанка

Адвокаты Штепы сообщают об инсульте у подзащитной, подготовительное заседание вновь перенесено

Стокгольмский арбитраж примет окончательное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до лета 2019г

Доля безналичных расчетов в июле-сентябре возросла на 0,92 п.п

Суд признал правомерность доначисления "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн валютной пени

РФ перерахувала Україні GPB1,194 млн у рахунок повернення раніше сплачених судових витрат

Международная платежная система TYME подала иск против НБУ

ЕМТА включила официальный курс гривни НБУ в перечень рекомендуемых при расчетах по валютным деривативам

РФ возвратила Украине ранее уплаченные судебные расходы

МВФ и ВБ отмечают слабый прогресс Украины в борьбе с коррупцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,75 грн/$1

Кабмин урегулировал вопрос вывоза из Украины опасных отходов с целью их утилизации

Словакия всегда подчеркивает, что "Северный поток - 2" является политическим проектом

МЭРТ предлагает исключить инвесторов и экспортеров услуг из-под ограничений срока расчета по экспортно-импортным операциям

Договор о предоставлении "Укргазвыдобуванню" EUR52 млн кредита может быть подписан до конца февраля 2019г

"Укрзализныци" в ближайшие 5 лет потребуется 111,4 млрд грн госсредств на инвестиции и покрытие убытков от пассажирских перевозок

Суд Лондона признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову, разрешил апелляцию

Рынок акций США готовится к снижению в "черную пятницу"

НКРЭКУ с января-2019 хочет увеличить тариф "Укрэнерго" на 17,9%

Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА