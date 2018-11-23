МЭРТ предлагает исключить инвесторов и экспортеров услуг из-под ограничений срока расчета по экспортно-импортным операциям

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает исключить инвесторов в сфере полезных ископаемых и экспортеров услуг из-под действия ограничений Национального банка Украины относительно сроков расчета по экспортно-импортным операциям, а также увеличить этот срок с 180 до 500 календарных дней для субъектов космической деятельности и самолетостроения.

Соответствующий проект правительственного постановления обнародован на сайте МЭРТ в пятницу.

"Предложить Национальному банку Украины установить исключения и (или) особенности внедрения граничных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту согласно перечню", – говорится в проекте постановления Кабмина.

В частности, документом предлагается сделать исключение по установленным НБУ срокам расчетов по экспортно-импортных операциям для инвесторов, работающим по соглашению о распределении продукции, если операции совершаются для необходимостей такого соглашения.

В настоящее время максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров составляет 180 дней.