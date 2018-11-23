Экономика

16:44 23.11.2018

Договор о предоставлении "Укргазвыдобуванню" EUR52 млн кредита может быть подписан до конца февраля 2019г

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Договор о предоставлении "Укргазвыдобуванню" EUR52 млн кредита может быть подписан до конца февраля 2019г

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает, что договор о предоставлении ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) кредита в сумме EUR52 млн может быть подписан до конца февраля 2019 года, сообщила заместитель директора представительства ЕБРР в Украине Марина Петров.

"Поскольку сделка с госгарантиями, мы очень надеемся, что Министерство финансов в ближайшее время начнет эту сделку продвигать. Мы со своей стороны должны быть готовы к ее подписанию уже в январе-феврале. Хотя это небольшая сделка – EUR52 млн, она является очень важной, поскольку направлена на меры по увеличению эффективности добычи компании и финансирование оборудования, которое помогает реабилитировать существующие скважины. Также будет софинансирование Европейского инвестиционного банка, которое будет больше направлено на компрессорные станции", – сказала она в ходе круглого стола "Достижение целей добычи газа до 2020 года" в профильном парламентском комитете в пятницу.

М.Петров также сообщила, что в настоящее время ЕБРР рассматривает еще один проект для одной из частных украинских компаний. В то же время она заявила, что пока банк ведет переговоры и обсуждает детали возможной сделки, в связи с чем не готов в настоящее время раскрывать ее детали.

Она также заверила, что ЕБРР готов и к другим более крупным проектам в Украине в сфере добычи газа. "Но для этого необходимо проведение аукционов, выделение новых площадок – без этого никакие инвесторы не захотят идти в страну, соответственно не будет новых средств, и в таких условиях говорить об увеличении добычи газа будет сложно", – подытожила она.

Как сообщалось, ЕБРР рассматривает проект предоставления УГВ кредитных средств в сумме EUR51,9 млн на закупку установок для ремонта скважин, а также проекты по повышению энергоэффективности.

Теги: #ебрр #укргазвыдобування
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