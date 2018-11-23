Экономика

15:11 23.11.2018

"Нафтогаз" удержал уже $22 млн переплат "Газпрома" за транзит в счет оплаты долга по Стокгольмскому арбитражу

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"Нафтогаз" удержал уже $22 млн переплат "Газпрома" за транзит в счет оплаты долга по Стокгольмскому арбитражу

НАК "Нафтогаз Украины" вновь направил ПАО "Газпром" (РФ) заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

Согласно пресс-релизу "Нафтогаза", за октябрь компания зачислила $3,8 млн, а с учетом августа-сентября ($18,3 млн) эта сумма превысила $22 млн.

"Учитывая, что Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг "Газпрома" согласно решению арбитража", - отмечают в НАК.

"Россияне упорно перечисляют больше необходимого, не признавая решение международного арбитража. Что же, дополнительные средства нам точно не помешают. В любом случае "Газпрому" придется рассчитаться с "Нафтогазом" в полной мере. Если заплатить напрямую не хватает политической воли, нас вполне устроят и средства от продажи арестованных активов "Газпрома" в Европе", - прокомментировал глава НАК Андрей Коболев на своей странице в соцсети "Фейсбук".

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 22 декабря 2017 года пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом".

В то же время "Газпром", отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, продолжает в 2018 году платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

Согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" $2,56 млрд за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые также начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения.

Теги: #нафтогаз #газпром #стокгольмский_арбитраж
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