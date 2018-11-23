Skoda Transportation открыла первое украинское представительство в Днепре

Международный локомотивостроительный конгломерат Skoda Transportation открыл первое в Украине официальное представительство в Днепре, сообщается на сайте Днепровского горсовета.

"Днепровская резиденция будет разрабатывать конструкторские проекты железнодорожного и общественного транспорта для чешской компании, а также искать поставщиков для производства", - отмечается в сообщении.

Сотрудничеству также будет способствовать наличие в Днепре сети производителей и ремонтных предприятий локомотивного и тяжелого машиностроения.

"Наша цель - чтобы Skoda вернулась в Украину. Днепр - неслучайный выбор. У города есть огромный потенциал", - цитирует пресс-служба горсовета директора по персоналу Skoda Transportation Тесаржа Люмира на открытии представительства.

Skoda Transportation производит железнодорожные локомотивы, вагоны метро, пригородные электропоезда, а также трамваи, троллейбусы, автобусы, двигатели, тяговое оборудования. Конгломерат также занимается модернизацией железнодорожного и общественного транспорта. Бренд сотрудничает с четырнадцатью странами мира, включая Польшу, Китай и США.

Как сообщалось, "Укрзализныця" и Skoda Transportation в сентябре 2013 года завершали отработку технического задания для будущей конструкции пассажирских двухсистемных электровозов. Всего в ходе реализации проекта планировалось изготовить на Запорожском электровозостроительном заводе (ЗЭРЗ) 480 электровозов, из которых 50 - двухсистемных пассажирских, 330 - односистемных пассажирских и 100 - двухсистемных грузовых электровозов.

В конструкции этих электровозов планировалась долю комплектующих отечественного производства довести до 90%.

ЗЭРЗ в 2014 году планировал привлечь 1 млрд грн инвестиций для совместного со Skoda Transportation украинско-чешского предприятия по выпуску локомотивов.

В марте 2014 года министерство инфраструктуры сообщило, что намерено вернуться к реализации проекта по созданию СП, но после возобновления политической и экономической стабильности в стране. В ноябре того же года АМКУ разрешил Škoda Transportation и ЗЭРЗ создать ООО "Украинско-чешский завод "Запорожский электровоз", однако проект так и не был реализован.

Как сообщалось, компания GE Transportation и Крюковский вагоностроительный завод в начале июня подписали соглашение о локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution. Первые тепловозы "Укрзализныця" получила осенью 2018 года.

Рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.