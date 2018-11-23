Экономика

13:21 23.11.2018

Минфин считает реалистичной заложенную в госбюджет-2019 сумму поступлений от приватизации в 17 млрд грн

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Минфин считает реалистичной заложенную в госбюджет-2019 сумму поступлений от приватизации в 17 млрд грн

Министерство финансов Украины считает реалистичной заложенную в государственный бюджет на 2019 год сумму поступлений от приватизации в 17 млрд грн, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.

"Эта цифра - 17 млрд грн, которая у нас по тем же объектам (приватизации - ИФ), - плавно перетекала из года в год. В 2019 году шансы получить ее у нас достаточно высокие", - сказала она на брифинге в Киеве в пятницу.

При этом О.Маркарова напомнила, что ранее ожидаемые поступления в госбюджет от приватизации замещались заимствованиями.

"Мы каждый раз заимствовали больше, чем планировали, чтобы заместить эту сумму, которая не поступила от приватизации”, - сказала глава Минфина.

Теги: #бюджет #госбюджет #маркарова #минфин
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